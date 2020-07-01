В Баку, в цехе по производству лакокрасочных изделий компании Sobsan произошел пожар. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Объект расположен на территории Бинагадинского района столицы, в седьмом микрорайоне. Очевидцы сообщают о поднимающихся над местом пожара густых клубах черного дыма.

На тушение возгорания направлены специальная техника и живая сила подразделений Государственной службы противопожарной охраны МЧС, говорится в сообщении ведомства. Работы по борьбе с огнем начаты незамедлительно.

Дополнительная информация будет представлена позже.