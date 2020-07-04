Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева, собкоры 4 июля 2020, 22:00

Не характерная для этого времени года нестабильная погода в Азербайджане доставила много трудностей земледельцам и садоводам. Не раз срывавшийся штормовой ветер, ливни и град нанесли ощутимый ущерб фермерским хозяйствам. Репортерская группа haqqin.az, не имея из-за карантинного режима возможности побывать в регионах, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах, ограничилась мониторингом бакинских рынков и расспросами фермеров о том, насколько и какой ценой им удалось сохранить урожай. Доставившие на столичные базары фрукты сельчане все как один сетовали, что обильные весной и летом осадки значительно сократили урожай, а пандемия и карантин усугубили их проблемы. Даже то, что сумели спасти, продается плохо – оптовые закупщики из-за сложностей с передвижением по стране не хотят связываться со скоропортящейся продукцией. Так что кому-то повезло – получили разрешение приехать и торговать в Баку, а кто-то по разным причинам остался дома и теперь не знает, куда девать собранные фрукты.

"Ураган ломал персиковые и черешневые деревья…" Товузский фермер Ровшан Мамедов рассказывает, что сильный ветер в прошлом месяце переломал минимум 15% деревьев в его фруктовых садах. «В этом году урожай черешни, персиков и вишни очень хороший. Но если осадки продолжатся, то фрукты начнут портиться прямо на ветвях. От резких перепадов температуры деревья начинают болеть. Мы вынуждены тратиться на дополнительные препараты, чтобы спасти свои сады. Конечно же, все это сказывается на конечной продажной цене. Покупатели жалуются на дороговизну, но даже с такой ценой мы едва покрываем свои расходы»,- объясняет сельчанин. Рестораны, отели не работают, и фрукты не покупают Тот же Ровшан Мамедов рассказывает, что его сады занимают несколько гектаров. Выращивает отборные фрукты – вишню, черешню, сливы, персики. Заказов на его продукцию всегда было много. Охотно брали отели, центры отдыха, кафе и рестораны в соседних районах. Но сейчас все закрыто, а везти товар в Баку означает дополнительные расходы. «В начале сезона продавал килограмм черешни за 8 манатов. Персики за 2,2 маната за килограмм. Из-за пандемии стало меньше покупателей и на базарах. Предлагаю товар по сниженным ценам, лишь бы купили», - говорит фермер.

"Так много падальцев давно не было…" Сильный ветер во второй декаде июня нанес урон и фермерским хозяйствам Шабрана – валил деревья, сбивал на землю несозревшие фрукты – так называемые падальцы. Особенно сильно пострадали черешневые сады в селах Пирамсан, Араблар, Гандоб и Айгюнлю. «За четыре дня урагана полностью уничтожены молодые посадки. Фермеры, у которых ущерб исчисляется в сотнях манатов, считают, что им повезло, потому что многие пострадали и на тысячи. Фрукты, что ветер сорвал с деревьев, никто не покупает. Мы вынуждены сдавать за мизерную плату на перерабатывающие заводы», - вздыхает Ильгар Мамедов, фермер из Пирамсана. Часть своего урожая черешни он обычно отправлял в соседние страны – Россию, Грузию, Иран, но сейчас из-за закрытых границ этой статьи дохода лишился и он, и другие садоводы. «Самый дорогой черешневый сорт «наполеон» отдаю по 2 маната за килограмм, а сорт «крым» вообще сегодня стоит чуть больше маната. Сезон черешни в Шабране уже подходит к концу, а прибыли никакой. Может, садоводам Хачмаза и Губы, где сбор черешни еще продолжается, повезет больше», - от души желает Ильгар хоть кому-то заработать. Закрытые границы подвели многих фермеров из разных регионов. Обычно, утверждают они, тоннами вывозили свои фрукты за рубеж. А теперь вот, кто смог, загрузил часть урожая в холодильники в надежде, что пандемия стихнет и все пойдет по-прежнему. Но с каждым днем эта надежда тает – конца карантину пока не видно, а фрукты даже в холодильниках можно хранить не больше месяца.

От ненастья пострадали не только черешневые посадки «Урон нанесен и яблочным, и абрикосовым садам. Абрикосы вообще очень капризный фрукт – сразу реагирует на перемену погоды, повышенную влажность. А в этом году дожди, можно скзать, погубили весь урожай. Потому сохранившееся продаем по 4 маната за килограмм», - поясняет садовод из Шабрана. По словам фермеров, похожая ситуация и с ореховыми плантациями, яблоневыми садами, посадками хурмы. Фермеры предупреждают, чтобы обычного изобилия этих фруктов нынче не ждали. "Деревья, растения болеют все чаще, и расходы фермеров увеличиваются" Эксперт в области сельского хозяйства Ниджат Насирли подтвердил haqqin.az, что многократно повторявшаяся весной и в начале лета резкая перемена погоды доставила фермерам много неприятностей. У деревьев, особенно фруктовых, происходит такой же стресс, как у людей. Они даже могут потом некоторое время вообще не плодоносить. «Обильные и длительные дожди способствуют возникновению в садах повышенной влажности, сырости, от чего на деревьях появляются грибковые образования. Обычно это случается в начале июня, и жаркое солнце в июле их бесследно уничтожает. Но в этом году и июль был дождливым, и это заболевание может приобрести долгосрочный и устойчивый характер. Из-за всего этого растут и траты фермеров, которые вынуждены продолжать использовать химические препараты для борьбы с этими заболеваниями в период созревания фруктов. В итоге растет и себестоимость продукта», - считает эксперт.

Даже на вид фрукты становятся хуже… Основным фруктовым регионом в Азербайджане всегда был север страны. Но именно здесь растения, по словам Н.Насирли, стали все более подвергаться грибковым болезням, особенно опасным для фруктовых деревьев. «Эти болезни изменяют даже вид фруктов: появляются пятна и вмятины. Покупатели обходят такой товар стороной, фермеры теряют доход. А погодные условия снижают эффективность лекарственных препаратов против грибков, так что, сколько бы ни старался фермер – урожай все равно не имеет товарного вида. В Гахе, Габале и в Загатале, как известно, выращивают и перерабатывают фундук, грецкие орехи и каштаны. И у этих деревьев есть присущие им грибковые заболевания. Так что и там фермерам приходится несладко», - констатирует Н.Насирли. Лазер и тучи разгоняет Эксперт утверждает, что одним из самых опасных факторов для сельского хозяйства является град, наносящий максимальный ущерб садам и уничтожающий порой 50-60% урожая. «В советское время, - рассказывает специалист, - борьба с градом была одним из самых важных направлений в сельском хозяйстве. Использовались противоградовые пушки. Сейчас в мире очень много альтернативных вариантов. Есть технологии, позволяющие разгонять тучи лазером и минимизировать потери от града. Такие технологии есть и в Азербайджане, но их применяют лишь крупные хозяйства».