Далай-лама решил прожить до 113 лет

Буддистский лидер Далай-лама XIV, отмечающий в понедельник, 6 июля, 85-летие, дал обещание прожить до 113 лет. Об этом РИА Новости сообщил его почетный представитель, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Как отмечается в его послании, Далай-лама прошел долгий жизненный путь, решив посвятить себя распространению общечеловеческих ценностей: любви, доброты, сострадания и терпимости.

«Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет», — приводятся в послании слова Ринпоче. Он также добавил, что Далай-лама призвал всех жить «в духе диалога, единения и дружбы», проявлять ко всем уважение и не применять насилие.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился на Тибете в 1935 году. В 1937 году его признали реинкарнацией предыдущего Далай-ламы, в 1940-ом он был возведен на престол. В 1989 году Далай-лама получил Нобелевскую премию мира за просветительскую и миротворческую деятельность.