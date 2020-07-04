В День независимости США протестующие сожгли флаг и снесли памятник Колумбу видео
В Вашингтоне протестующие на площади Black Lives Matter сожгли американский флаг во время выступления Дональда Трампа, скандируя антиправительственные лозунги.
Как сообщает телеканал WUSA9, при этом нашлись люди, которые выразили свое недовольство происходящим и акция едва не переросла в потасовку.
Things got tense at Black Lives Matter plaza when RevCom, short for Revolutionary Communist Party, attempted to burn a few small American flags only for other protesters to run in and confront them.— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) July 5, 2020
“This is what they want, don’t give it to them,” someone says. pic.twitter.com/FIby1j7mc7
А в Балтиморе протестующие сбросили в залив статую Христофора Колумба. Как сообщает AP, группа людей с помощью веревок скинула памятник, установленный в 1984 году, а затем утопила его в заливе. Протестующие считают, что путешественник ответственен за геноцид и эксплуатацию коренных народов в Северной и Южной Америке. Ранее статуи Колумба были снесены или разрушены в Майами, Ричмонде, Сент-Поле и Бостоне.
Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz— Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020
Президент США в своем выступлении говорил, что не позволит разгневанной толпе «свергнуть наши статуи, стереть нашу историю и попирать наши принципы»: «Сейчас мы находимся в процессе победы над левыми радикалами, марксистами, анархистами, агитаторами, мародерами и людьми, которые во многих случаях абсолютно не имеют представления о том, что они делают».
27 июня Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий до десяти лет тюрьмы за осквернение памятников.