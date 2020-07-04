Как сообщает телеканал WUSA9, при этом нашлись люди, которые выразили свое недовольство происходящим и акция едва не переросла в потасовку.

В Вашингтоне протестующие на площади Black Lives Matter сожгли американский флаг во время выступления Дональда Трампа, скандируя антиправительственные лозунги.

А в Балтиморе протестующие сбросили в залив статую Христофора Колумба. Как сообщает AP, группа людей с помощью веревок скинула памятник, установленный в 1984 году, а затем утопила его в заливе. Протестующие считают, что путешественник ответственен за геноцид и эксплуатацию коренных народов в Северной и Южной Америке. Ранее статуи Колумба были снесены или разрушены в Майами, Ричмонде, Сент-Поле и Бостоне.

Президент США в своем выступлении говорил, что не позволит разгневанной толпе «свергнуть наши статуи, стереть нашу историю и попирать наши принципы»: «Сейчас мы находимся в процессе победы над левыми радикалами, марксистами, анархистами, агитаторами, мародерами и людьми, которые во многих случаях абсолютно не имеют представления о том, что они делают».

27 июня Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий до десяти лет тюрьмы за осквернение памятников.