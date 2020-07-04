В Турции нейтрализовали особо опасного террориста

Силы безопасности Турции в ходе операции в районе Оваджык провинции Тунджели нейтрализовали двух террористов. Одним из них оказался Ферхат Атеш, имя которого числится в «сером» списке МВД Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление МВД страны.

Отмечается, что Ферхат Атеш был известен под кодовым именем «Сефкан Мардин». Он числился в «сером» списке особо разыскиваемых террористов МВД Турции, за его голову была назначена награда в 500 тысяч лир.