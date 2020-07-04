В Нафталане мать убили, а дочь тяжело ранили
В городе Нафталан произошло убийство. Как сообщает Report, местная жительница 41-летняя Эльнура Вердиева и ее дочь, Айсун Гасанова (2002 г.р.), получили ножевые ранения.
В результате Вердиева от полученного ранения скончалась, дочь же с ножевым ранением в спину была госпитализирована в Гёранбойскую районную центральную больницу. Сообщается, что ее состояние тяжелое.
Полиция уже задержала преступника. Им оказался 45-летний Зафар Мамедов. Ведется расследование.