В Хорватии выбирают парламент
Голосование на выборах в однопалатный парламент проходит сегодня в Хорватии. В 07:00 по местному времени в стране и за рубежом открылись почти 7 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.
Отдать свой голос за более чем 2,6 тыс. кандидатов от порядка 70 политических партий, объединений и коалиций смогут почти 3,86 млн избирателей.
Основная борьба за 151 депутатское кресло, как ожидается, развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.
Парламентские выборы в Хорватии изначально планировалось провести осенью, однако из-за прогнозов об ухудшении ситуации с распространением коронавируса власти договорились с оппозицией о переносе голосования. По последним данным, в стране зарегистрировано 3 094 случая заражения, 2 183 человека выздоровели, 113 умерли.