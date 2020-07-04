В Хорватии выбирают парламент

Голосование на выборах в однопалатный парламент проходит сегодня в Хорватии. В 07:00 по местному времени в стране и за рубежом открылись почти 7 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.

Отдать свой голос за более чем 2,6 тыс. кандидатов от порядка 70 политических партий, объединений и коалиций смогут почти 3,86 млн избирателей.