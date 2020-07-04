Особый карантинный режим начался в 16 городах и районах Азербайджана

Сегодня с 06:00, с целью снижения скорости распространения коронавируса, а также минимизации возможных последствий в городах Геранбой, Гёйгёль и Мингячевир, в том числе в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском, Шекинском районах, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Ленкорань, Масаллы, Сумгаит, Евлах и в Апшеронском районе начался особый карантинный режим. Соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров.

В указанных городах и районах, где введен особый карантинный режим, работа общественного транспорта приостановлена по выходным в следующие дни:

4 июля - с 00:00 до 06:00 6 июля;

11 июля - с 00:00 до 06:00 13 июля;

18 июля - с 00:00 до 06:00 20 июля.

В рамках мероприятий по снижению динамики распространения вируса запрещается собираться группами более пяти человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах. До 06:00 20 июля в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гёйгёле, Ленкорани, Масаллы, Мингячевире, Сумгаите, Евлахе, а также в Апшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах, где введен особый карантинный режим, не допускается: деятельность крупных торговых центров, кроме продуктовых магазинов и аптек при них; обслуживание клиентов на месте в предприятиях общественного питания; деятельность музеев и выставочных залов; деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание клиента на дому или в каком-либо другом месте); деятельность образовательных учреждений (кроме онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований); проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

В городах и районах, где введен особый карантинный режим, лицам разрешается покидать место жительства и пребывания посредством SMS-разрешения и мобильного приложения "E-Təbib". Граждане могут покинуть место жительства и пребывания только после получения положительного ответа на свой запрос.

За нарушение правил ограничения передвижения, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров, физические, юридические и должностные лица несут административную и уголовную ответственность в порядке, предусмотренным законодательством Азербайджанской Республики. Контроль за соблюдением правил ограничения передвижения осуществляется МВД страны.