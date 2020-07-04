По словам Эйдельмана, к новой волне заболевания нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

«Надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — сказал врач.

Эйдельман отметил, что осенняя волна коронавирусной инфекции будет значительнее летней, связанной с отменой карантинных ограничений. Сейчас, по словам медика, количество заболевших COVID-19 во всем мире растет. В некоторых странах, например, в Италии и Германии, заметен только небольшой рост. В то же время в Индии прирост зараженных «очень значительный». «Количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», — добавил Эйдельман.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано уже свыше 11 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших приходится на США (2 839 436 человек). Следом идут Бразилия (1 577 004), Россия (673 564) и Индия (673 165).