Витамин D может снизить риск заболевания COVID-19?

Гипотезу о том, что витамин D может противодействовать коронавирусу, проверяли специалисты правительственной Научно-консультативной комиссии по питанию Великобритании, Национального института здравоохранения и ведущего научного органа страны — Лондонского королевского общества. Все они пришли к выводу, что для подтверждения предположения пока недостаточно оснований, однако гипотезу не отвергли, передает Forbes.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона и один из соавторов документа Лондонского королевского общества Чарльз Бэнгхэм заявил, что он сначала был настроен скептически, но теперь убежден, что люди, испытывающие недостаток витамина D, более подвержены заболеваниям дыхательных путей — а именно их в первую очередь поражает коронавирус. Бэнгхэм добавил, что недостаток витамина D может быть одной из причин, почему люди темного цвета кожи тяжелее переносят COVID-19: их кожа менее восприимчива к солнечному свету и получает меньше витамина D. Но есть и много других факторов, которые могут влиять, поэтому нужно больше данных, добавил профессор.

Financial Times пишет, что в Великобритании темнокожие и этнические меньшинства составляют порядка 13% населения, но на них приходится примерно треть тяжелых случаев COVID-19. В США афроамериканцы составляют около 14% населения и 30% всех госпитализированных с коронавирусом.

В то же время профессор медицины Университета Глазго Навид Саттар относится скептически к теории о влиянии витамина D на коронавирус: он изучил 340 000 образцов крови: 650 доноров были госпитализированы с COVID-19, а 200 человек скончались от этой болезни. Саттар и его коллеги не нашли связи между COVID-19 и количеством витамина D в крови. При этом, отметил Саттар, истинную эффективность витамина D против коронавируса все равно надо проверять в рамках отдельного исследования.