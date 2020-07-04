Бизнесмен заказал золотую маску для защиты от коронавируса
Житель индийского города Пимпри-Чинчвад приобрел золотую маску, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, сообщает газета Hindustan Times.
Согласно сообщению, бизнесмен Шанкар Кураде заплатил за маску более 4 тысяч долларов. За эту сумму в Индии можно купить примерно 1,075 млн обыкновенных масок. В маске проделаны мелкие отверстия, через которые можно дышать.
Кураде признался, что не уверен в эффективности такого способа защиты. Он рассказал, что идея сделать золотую маску, пришла к нему после просмотра видео человека, который ходит в такой же серебряной маске.
Маска Кураде сделана из тонкой золотой пластины, которая пронизана золотыми нитями для прочности.