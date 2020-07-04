Трамп рассказал, кого считает величайшими американцами

Свою версию списка величайших американцев озвучил президент США Дональд Трамп, выступая в День независимости США на лужайке перед Белым домом.

Возглавить список, по мнению Трампа, должен главнокомандующий времен войны за независимость, первый президент Джордж Вашингтон. Упомянул глава Белого дома и отцов-основателей Соединенных Штатов: Бенджамина Франклина, поставившего подпись под всеми основополагающими документами американской независимости, Александра Гамильтона — первого министра финансов США, и президентов Томаса Джефферсона, Джона Адамса и Джеймса Мэдисона, а также Авраама Линкольна и Рональда Рейгана.

Из женщин первого поколения американской независимости Трамп включил в «список славы» швею Бетси Росс, которая, по легенде, сшила первый флаг США, а также первую леди Долли Мэдисон.

Движение за права афроамериканцев в списке представляют аболиционисты Фредерик Дуглас и Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу — автор романа «Хижина дяди Тома», а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сюзан Браунелл Этони.

Трамп почтил также основательницу Красного Креста Клару Бартон, пионеров авиации братьев Райт и Амелию Эрхарт, первого афроамериканского бейсболиста Джеки Робинсона, генералов Второй мировой Джорджа Паттона и Дугласа Макартура, проповедника Билли Грэма, а также погибшего астронавта Кристу Маколифф.