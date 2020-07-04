В Армении 706 новых заражений COVID-19, в Грузии - всего три

В Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 706 и достигло 28 606, семь человек скончались, сообщает национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 28 606 случаев коронавируса. Вылечились 16 140 пациентов. Скончались 484 человека", - уточнили в центре.

В субботу власти страны сообщали о 27 900 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 477 летальных исходах.

В Грузии же за минувшую ночь число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на три. По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число инфицированных в стране достигло 951. С начала пандемии вылечились от коронавируса 828 человек, 15 скончались.