Праздновавших день рождения задержали в центре отдыха

Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Баку, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками районной полиции, в отделение полиции были вызваны лица, попавшие в распространенные со дня рождения видеокадры, и к ним были применены меры административного воздействия.

До внимания нарушителей было доведено, что их действия противоречат противоэпидемиологическому режиму, санитарно-гигиеническим и карантинным правилам.

Данные лица были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.