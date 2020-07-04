Икрам Нур, автор haqqin.az 12:23

Организация по атомной энергии Ирана 2 июля сообщила о происшествии, в результате которого было повреждено одно из зданий на ядерном объекте в Натанзе. По официальной версии, пострадавших нет, работа самого объекта не нарушена. И вот стоило только официальному представителю этой организации Бехрузу Камальванди произнести, что «в Натанзе все спокойно», как странности вокруг инцидента закружились, как сумасшедшие песчинки в хороводе хамсина, сводя с ума и Тегеран, и окружающих.

Последние две недели и без того выдались крайне тревожными для иранской столицы. 26 июня произошел взрыв в хранилище природного газа возле военного комплекса в районе Парчин на юго-востоке Тегерана. Министерство обороны Ирана объяснило это «утечкой бензобаков», добавив, что инцидент обошелся без жертв. Только улеглось – и 30 июня на севере Тегерана случился пожар в клинике Сина после взрыва из-за утечки газа. Пострадало хирургическое отделение. На сегодняшний момент сообщается о гибели 19 человек: 17 медицинских работников и 2 пациентов. И вот спустя два дня информация о том, что на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проходит обогащение урана на более чем пяти тысячах центрифуг, вспыхнул пожар. «Жертв и повреждений не было, ядерный объект работает в обычном режиме», поспешили сообщить власти, отметив при этом, что речь идет исключительно о технической проблеме. Но вот проходят сутки, и The New York Times сообщает, что пожару предшествовало срабатывание взрывного устройства, которое якобы было заранее заложено внутри ядерного объекта. В результате предполагаемого взрыва обрушились наземные части построек, входящих в структуру объекта. И ладно бы только это сообщение, его можно было бы просто проигнорировать, мало ли что масс-медиа «большого Сатаны» про Иран напишут – но примерно в это же время Высший совет национальной безопасности страны выпускает специальное заявление по инциденту, в котором, в частности, говорится: «Были внимательно изучены различные гипотезы, установлены характер и степень причиненного ущерба, выявлена основная причина происшествия. По причине ряда соображений, связанных с безопасностью, причина и детали этого инцидента будут объявлены в подходящее время». Что ж, вопросы безопасности, да еще в такой отрасли, как ядерное, имеют высший приоритет, и секретность здесь вполне оправдана. Но вечером 3 июля два иранских чиновника заявили, что взрыв на ядерном объекте в Натанзе, вероятно, был вызван кибератакой, и что за ней может стоять Израиль.