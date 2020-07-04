Атаковали ядерные объекты Ирана наши подробности
Организация по атомной энергии Ирана 2 июля сообщила о происшествии, в результате которого было повреждено одно из зданий на ядерном объекте в Натанзе. По официальной версии, пострадавших нет, работа самого объекта не нарушена.
И вот стоило только официальному представителю этой организации Бехрузу Камальванди произнести, что «в Натанзе все спокойно», как странности вокруг инцидента закружились, как сумасшедшие песчинки в хороводе хамсина, сводя с ума и Тегеран, и окружающих.
Последние две недели и без того выдались крайне тревожными для иранской столицы. 26 июня произошел взрыв в хранилище природного газа возле военного комплекса в районе Парчин на юго-востоке Тегерана. Министерство обороны Ирана объяснило это «утечкой бензобаков», добавив, что инцидент обошелся без жертв.
Только улеглось – и 30 июня на севере Тегерана случился пожар в клинике Сина после взрыва из-за утечки газа. Пострадало хирургическое отделение. На сегодняшний момент сообщается о гибели 19 человек: 17 медицинских работников и 2 пациентов.
И вот спустя два дня информация о том, что на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проходит обогащение урана на более чем пяти тысячах центрифуг, вспыхнул пожар. «Жертв и повреждений не было, ядерный объект работает в обычном режиме», поспешили сообщить власти, отметив при этом, что речь идет исключительно о технической проблеме.
Но вот проходят сутки, и The New York Times сообщает, что пожару предшествовало срабатывание взрывного устройства, которое якобы было заранее заложено внутри ядерного объекта. В результате предполагаемого взрыва обрушились наземные части построек, входящих в структуру объекта.
И ладно бы только это сообщение, его можно было бы просто проигнорировать, мало ли что масс-медиа «большого Сатаны» про Иран напишут – но примерно в это же время Высший совет национальной безопасности страны выпускает специальное заявление по инциденту, в котором, в частности, говорится: «Были внимательно изучены различные гипотезы, установлены характер и степень причиненного ущерба, выявлена основная причина происшествия. По причине ряда соображений, связанных с безопасностью, причина и детали этого инцидента будут объявлены в подходящее время».
Что ж, вопросы безопасности, да еще в такой отрасли, как ядерное, имеют высший приоритет, и секретность здесь вполне оправдана. Но вечером 3 июля два иранских чиновника заявили, что взрыв на ядерном объекте в Натанзе, вероятно, был вызван кибератакой, и что за ней может стоять Израиль.
Голамреза Джалали, глава Организации гражданской обороны Ирана, в интервью местному телеканалу заявил, что Иран нанесет ответный удар в отношении любого государства, предпринявшего кибератаку на иранские ядерные объекты.
А официальное информагентство Ирана IRNA обнародовало пресс-релиз руководства страны, в котором отмечается, что «красная черта для нас – безопасность страны и граждан и защита интересов Ирана. Если будет доказано, что к взрыву причастны США или Израиль, которые пересекли эту черту, Тегерану придется всерьез продумать стратегию противостояния новым реалиям».
Итак, версию об акте диверсии на ядерном объекте в Натанзе вполне можно считать вполне подтвержденной. Кстати, уже 3 июля в Сети появилось обращение неких «Гепардов родины», в котором они взяли на себя ответственность за произошедшее, сообщив при этом, что их группировка состоит из бывших сотрудников иранских сил безопасности, решивших бороться против властей.
Западные СМИ, распространившие эту информацию, кстати, отмечают, что достоверность письма проверить сложно, поскольку ранее об этой группировке никогда не упоминалось. Но даже не это важно, а то, что в подобных ситуациях взять на себя ответственность и быть реально причастным - вещи разные, которые зачастую не совпадают.
Существуют ли в действительности некие «Гепарды родины» - это еще предстоит выяснить. А вот то, что объект в Натанзе давно является предметом повышенного интереса и диверсионных действий со стороны израильских спецслужб и разведки США, – факт, установленный с максимальной достоверностью.
Еще в 2006 году Народный союз федаинов Ирана, ДПИК, Организация федаинов иранского народа (большинство) и Революционная организация трудящихся Иранского Курдистана (Комала) приняли специальный документ (Joint Statement).
В нем они сообщали «граду и миру» о том, что, во-первых, разделяют воззрения европейского сообщества, фокусирующегося на раздувании значимости иранской ядерной программы. И, во-вторых, поддерживают международное давление на Иран в этом вопросе и выражают готовность содействовать этому давлению изнутри.
И в этом позиция курдских сепаратистов полностью совпадает со взглядами их «подельников по оружию», еще одной террористической организации, действующей на территории Ирана, – «Моджахеддин-е Хальк», лидеры которой совершенно открыто говорят о своих связях с ЦРУ и которая оказывала помощь оперативникам Моссад в организации терактов против иранских ядерщиков в ноябре прошлого года, в ходе которых погиб профессор Маджид Шахриари и был ранен нынешний глава иранской Организации по атомной энергии Ферейдун Дивани-Аббаси.
Не обошлось без местной агентуры и в 2010 году, когда 1368 из 5000 центрифуг были выведены из строя в результате атаки компьютерного вируса Stuxnet. «Можно заплатить кому-то, кто запустит трояна в закрытую систему, или подменить флешку, которая предназначалась только для внутреннего пользования, - считают специалисты. - Достаточно вставить в стандартный USB-разъем компьютера инфицированную флешку, и Stuxnet тут же автоматически перескакивает на операционную систему, и никакие антивирусные программы и прочие меры защиты ей не помеха».
Кто отличился в Натанзе на этот раз – некие «гепарды» или старая добрая местная «пятая колонна» - не так уж и важно. Главное в том, что Израиль и Иран вступают в новый виток противостояния, на этот раз полем битвы становится киберпространство, а последствия этого могут быть самыми неожиданными.