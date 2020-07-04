По данным издания, вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, генетически близким к SARS-CoV-2, могла произойти в Китае еще в 2012 году.

Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса больше шести лет. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном газетой The Sunday Times.

Авторы публикации ссылаются на диссертации двух китайских врачей, которые пишут, что в середине 2012 года в больницу в провинции Юньнань в течение недели поступили шесть мужчин с тяжелой пневмонией. Все они перед этим занимались очисткой заброшенной медной шахты от экскрементов летучих мышей. У пациентов были симптомы, напоминающие заражение коронавирусом SARS-CoV-1. Анализы диагноз не подтвердили, но позже у четырех пациентов были обнаружены антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу, пишет российский телеканал НТВ.

Трое из заболевших не выжили. Причины их смерти так и не были установлены. Но медики подозревали, что шахтеры заразились смертельной болезнью от летучих мышей.

Шахту, где работали заболевшие, изучили ученые из Уханьского института вирусологии. Туда же были переданы образцы крови пациентов. Во взятых в пещере образцах экскрементов 276 летучих мышей шести разных видов нашли много различных коронавирусов, в том числе и совершенно новый штамм.