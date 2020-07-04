В России 6 736 новых случаев коронавируса, 134 умерли

За последние сутки в России выявлено 6 736 случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.

Это немного больше, чем было накануне (6632). У 29,8% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. Общее число заболевших выросло до 681 251.

За сутки скончались 134 пациента с коронавирусом. Общее число жертв достигло 10 161. За сутки выздоровел 3 871 человек.

Россия по числу зарегистрированных случаев коронавируса остается на третьем месте в мире (данные американского Университета Джонса Хопкинса) после США (2,8 млн) и Бразилии (1,5 млн). В ближайшее время Россия может опуститься на четвертое место, уступив Индии, где уже 673 тысячи случаев заражения, а суточный прирост составляет свыше 24 тысяч