43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином России, был застрелен в городе Герасдорфе близ австрийской столицы Вены. Об этом сообщает ТАС со ссылкой на полицию Нижней Австрии.

По словам представителя полиции Вальтера Шварценекера, обстоятельства убийства выясняются. Он уточнил, что в ходе розыска в городе Линце был задержан 47-летний предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином.