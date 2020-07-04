В Австрии россиянин застрелил россиянина: контрразведка разбирается видео
43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином России, был застрелен в городе Герасдорфе близ австрийской столицы Вены. Об этом сообщает ТАС со ссылкой на полицию Нижней Австрии.
По словам представителя полиции Вальтера Шварценекера, обстоятельства убийства выясняются. Он уточнил, что в ходе розыска в городе Линце был задержан 47-летний предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином.
Расследованием убийства занялось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). "Причины преступления неизвестны. Дальнейшее расследование ведет земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом", - отметили в полиции.
По данным австрийских СМИ, которые не указывают источников информации, и жертва, и подозреваемый — уроженцы Чечни. Вальтер Шварценекер не смог ТАСС предоставить информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого.