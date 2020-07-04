Рэпер Канье Уэст опять собрался в президенты США

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — отметил он.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст планирует баллотироваться на пост президента США. Об этом он сам написал в своем Twitter.

Музыкант не пояснил, в каком году он планирует принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хэштег «Видение 2020». Пока неясно, шутит ли склонный к эпатажу музыкант.

Реакция в соцсетях, где у Уэста почти 30 млн поклонников, разная - от саркастических шуток вроде «слишком поздняя регистрация» и «Тейлор Свифт все равно лучше тебя» до призывов «помогите этому человеку» и обещаний «я еду с Байденом», пишет BBC.



Рэп-исполнитель не впервые заявляет о притязаниях на высший государственный пост. Уэст сообщал о намерении участвовать в выборах 2020 года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году. В то же время Уэст относится к числу немногих американских деятелей культуры, который открыто высказывался в поддержку президента Трампа.

Сроки регистрации кандидатов на предстоящие выборы в США уже вышли. Они пройдут 3 ноября. За пост поборются республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

По данным Forbes, состояние Уэста оценивается в $1,3 млрд.