ГАИ: оштрафованы тысячи нарушителей особого карантина

За нарушение особого карантинного режима, введенного на территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Гёранбоя, Гёйгёля, Ленкорани, Масаллы, Мингячевира, Сумгаита, Евлаха, а также Апшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 4 июля до 00:00 5 июля к ответственности привлечены 1 818 участников дорожного движения. Об этом говорится в сообщении Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что 1 422 человека, находившихся в транспортных средствах, привлечены к ответственности по статье 211.1. Кодекса об административных правонарушениях, 393 человека - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах (по статье 211.2), три человека - за повторное нарушение этих требований в течение года (по статье 211.3).

За указанный период с поста, расположенного на 52-м километре дороги Баку - Губа, возвращены 126 транспортных средств; с поста, расположенного на 31-м километре дороги Баку - Шемаха - Евлах, возвращены 135 транспортных средств; с поста, расположенного на 65-м километре дороги Баку - Газах - Грузия, возвращено 281 транспортное средство.