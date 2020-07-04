Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

По данным иракского спутникового телеканала «Диджля», часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot, однако несколько снарядов упали в районе «зеленой зоны» Багдада, где расположены основные правительственные здания Ирака и иностранные дипломатические представительства, передает ТАСС.

Sputnik пишет, что была проведена также атака на военную базу Таджи, военные Ирака отразили нападение. В этом районе дислоцированы силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. Обезврежены ракета и ракетная установка.

18 июня сообщалось, что не менее четырех ракет упали в «зеленой зоне» около посольства США в центре иракской столицы Багдад. 16 июня две ракеты упали возле аэропорта в иракском Багдаде, где находится американская военная база. 13 июня реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США.