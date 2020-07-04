Трамп: вакцина от COVID появится «задолго до конца года»

Американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии «Салют Америке – 2020» в Белом доме по случаю Дня независимости.

«У нас, вероятно, будет решение в виде медицинского препарата или вакцины задолго до конца года», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Что касается медикаментов, дела у нас идут невероятно хорошо», – заверил американский лидер.

Трамп также в очередной раз заострил внимание на том, что новый коронавирус первоначально зафиксировали в Китае. По его версии, власти КНР допустили «распространение вируса по всему миру, в 189 странах».