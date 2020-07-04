Синоптики обещают 37 градусов и предупреждают метеозависимых людей

В понедельник, 6 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-25, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65%, днем - 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных местностях ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

На Апшероне ожидается жаркая погода, что может вызвать дискомфорт и неблагоприятно сказаться на здоровье метеочувствительных людей.