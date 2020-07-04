Когда ждать вторую волну коронавируса?

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Рост числа зараженных коронавирусом в ряде стран, которые уже начали смягчать карантинные меры, вызвал разговоры о наступлении второй волны инфекции. Справедливы ли опасения, и будет ли эта волна такой же сильной и смертоносной, как сто лет назад во время пандемии испанки? Такими актуальными и злободневными вопросами задается автор статьи в Forbes.

В публикации говорится, что «в США наблюдается рекордный прирост числа зараженных коронавирусом — в последние трое суток в стране выявлялось более чем по 50 000 новых случаев ежедневно. При этом еще в начале июня в Америке фиксировали примерно по 14 000 новых зараженных, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Тогда многие штаты начали выходить из карантина, отменять ограничительные меры и вновь запускать экономику. Сейчас такие штаты, как Калифорния, Техас, Флорида, Аризона и Джорджия стали новыми эпицентрами заболевания — губернаторы там постепенно возвращают запреты: закрывают рестораны и кафе, парки и другие общественные места». Forbes отмечает, что похожая ситуация и в Израиле: «После снижения числа заболевших до минимума и выхода из карантина в стране начался новый рост числа заболевших. 2 июля в стране было зафиксировано 1013 новых случаев — наибольший прирост за день с начала эпидемии. Это вынудило правительство вернуть часть ограничений и приостановить работу бизнеса. То же самое происходит в Южной Корее, Иране, Молдавии и ряде других стран, которые выходили из карантина. ВОЗ фиксирует рекордные глобальные значения суточного прироста новых случаев. Все это дает повод говорить о рисках «второй волны» коронавируса. Насколько такие риски реальны?» Что такое вторая волна? Второй волной пандемии можно считать возобновление устойчивого роста числа заболевших день ото дня после спада. Число зараженных растет, потом снова снижается, и каждый такой цикл можно назвать «волной» вируса. Единого научного определения пандемии не существует, и понятие «волна» трактуют произвольно, заявил BBC специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний Уорикского университета в Англии Майк Тилдесли. По его словам, ученые не всегда считают взлеты и падения числа заболевших волнами. Иногда это просто неровности одной, первой волны — именно такая ситуация сейчас в США, говорит Тилдесли.

Большая часть представлений о «второй волне» пандемии связана с опытом испанского гриппа 1918-1920 годов, пишут специалисты Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон и Карл Хенеган. Тогда заболевание действительно проявилось в трех разных фазах, причем самой смертоносной оказалась именно вторая, указывают CDC. Испанкой по всему миру заразились около 500 млн человек (примерно треть населения планеты на тот момент), погибли, по разным оценкам, от 20 до 50 млн человек. При этом исследование нескольких различных эпидемий за последние десятилетия, которое провели Джефферсон и Хенеган, существенных «волн» не выявило. Есть соблазн предполагать, что коронавирус поведет себя так же, как испанка, но пока нет оснований делать вывод, что коронавирус так же зависит от сезонности, как грипп, отмечает эксперт вирусологии Кентского университета Джереми Россман. «Можно называть рост числа заболевших как продолжение первой волны, так и второй волной, которая накладывается на первую — допустимо и так, и так», — говорит Reuters эпидемиолог Школы здравоохранения Колумбийского университета Джессика Джастман.