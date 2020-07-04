Путин: в советской Конституции была «мина замедленного действия»

Право выхода республик из состава СССР было «миной замедленного действия», Россия должна избежать подобных ошибок, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» глава российского государства сказал, что в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. По его словам, «это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза». Такая норма повторялась и в последующих советских Конституциях, отметил Путин, передает ТАСС.

«Разумеется, подобных вещей мы должны избежать», — сказал российский лидер, отметив, что «абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед».