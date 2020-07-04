Турция отправила помощь Азербайджану
Сегодня Турция отправила в Азербайджан 30 аппаратов ИВЛ, 55 тысяч комбинезонов, 50 тысяч масок №95, 100 тысяч хирургических масок, 5 тысяч медицинских очков, 200 тысяч перчаток и 40 тысяч коробок различных лекарств, используемых для лечения вируса. Об этом говорится в заявлении посольства Турции в Азербайджане.
«Турция считает, что успех в борьбе с вирусом может быть достигнут только благодаря сотрудничеству и солидарности всех стран, и в это чрезвычайное время мы прилагаем все усилия, чтобы внести свой вклад в глобальную борьбу с пандемией. Помощь, которую мы предоставляем сегодня, является вкладом в борьбу братского Азербайджана с коронавирусом... Соболезнуем скончавшимся от коронавируса братьям и сестрам, желаем скорейшего выздоровления заболевшим», - говорится в заявлении.