На icaze.e-gov.az аннулировали часть разрешений

Согласно решению об изменениях в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики № 208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, разрешается выход на работу 50 процентов работников сфер, деятельность которых разрешена. Об этом haqqin.az сказали в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

В сообщении отмечается, что некоторые разрешения, которые не соответствуют данному решению, были аннулированы на портале через систему. В частности, аннулированы разрешения структурам, не включенным в число сфер, определенных соответствующим решением Кабинета министров, а также в состав организаций, определенных Министерством экономики. Эти учреждения также не могут добавлять новые разрешения в систему.

Госагенство еще раз просит сферы, деятельность которых разрешена, заходить на портал icaze.e-gov.az и регулировать информацию, связанную с ними, согласно соответствующему решению. Потому что аннулирование в системе разрешений, превышающих предусмотренный лимит, будет продолжено.

Юридические и физические лица могут обращаться в Министерство экономики в связи с особыми случаями, связанными с регулированием разрешений, отмечается в сообщении.