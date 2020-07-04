Экс-премьер Франции стал мэром города

В июне он выиграл муниципальные выборы в Гавре, мэром которого был в 2010–2017 годах до назначения премьером.

Муниципальный совет Гавра избрал Филиппа мэром города сегодня, 5 июля. По данным газеты, жители города пришли посмотреть на переизбрание бывшего премьера, но не все смогли попасть в зал, где проходило заседание, из-за санитарных мер. Для горожан был установлен экран в холле мэрии.

3 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Эдуара Филиппа, после его победы на муниципальных выборах. Новым премьер-министром стал Жан Кастекс, отвечавший за выход страны из режима карантина.