Побоище в американском ночном клубе: есть жертвы
При стрельбе в ночном клубе в американском штате Южная Каролина погибли два человека. Об этом сообщил телеканал WYFF News на своей странице в Twitter.
О двух погибших телеканалу сообщил шериф округа. По его словам, стреляли в ночном клубе Lavish Lounge.
Инцидент произошел в округе Гринвилл ранним воскресным утром. По первоначальным данным, пострадали не менее 12 человек.
Сотрудники правоохранительных органов, находившиеся неподалеку, увидели толпу людей, которые в панике выбегали из заведения. Стражи порядка вызвали подкрепление и попытались нейтрализовать стрелка, однако им не удалось идентифицировать подозреваемого. В настоящее время ведется расследование обстоятельств ЧП, полицейские пока не смогли задержать человека, причастного к совершению этого преступления, пишут Вести.ру.