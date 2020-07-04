Побоище в американском ночном клубе: есть жертвы

При стрельбе в ночном клубе в американском штате Южная Каролина погибли два человека. Об этом сообщил телеканал WYFF News на своей странице в Twitter.

О двух погибших телеканалу сообщил шериф округа. По его словам, стреляли в ночном клубе Lavish Lounge.