Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:45

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о присвоении высшего воинского звание «маршал» Абдул-Рашиду Дустуму, одному из главных военно-политических деятелей Афганистана узбекского происхождения. Кроме присвоения бывшему вице-президенту этого звания, Абдул-Рашиду Дустуму гарантировано место в Верховном совете правительства и совете национальной безопасности.

Генерал трех армий, владыка «Дустумистана», под командованием которого находились 65 тысяч военнослужащих, вооружённых танками производства СССР, самолётами-истребителями и другой военной техникой, дважды герой Демократической Республики Афганистан, вице-президент Исламской республики, а теперь еще и третий по счету маршал – Дустум обеспечил себе место в учебнике новейшей истории Афганистана, причем – не одну страницу. Плотно знакомясь с его биографией, иногда забываешь, что перед тобой – жизнеописание военного и политика или же захватывающий авантюрный роман, в котором смешались победы и поражения, изгнание и побег, триумфальное возвращение, предательство и покушения. Словом, все, чем удивлял мир Афганистан в последние сорок лет, все смешалось в жизни этого человека. Начало его жизненного пути не отличалось от 90% ровесников – рождение в 1954 году в кишлаке Ходжадукух провинции Джаузджан в крайне небогатой даже по афганским меркам семье, да к тому же еще и интернациональной: отец был узбеком, а мама – туркменкой. Какие у него были перспективы? Да, по сути, ничего особенного ему и не «светило» если бы не апрельская революция 1978 года, ставшая стартом для многих выходцев из самого что ни на есть глубинного афганского народа. Знать бы вот только тогда, каким количеством крови будет оплачен этот старт – но тут уж повторим вслед за поэтом банальность о том, что «нам не дано предугадать»…

А вот Дустум сумел сделать правильный выбор и в 1979 году вступил в Народно-демократическую партию Афганистана, причем не куда-нибудь, а во фракцию «Парчам», которая после свержения Хафизуллы Амина стала в Демократической Республике Афганистан правящей, а ее лидер, Бабрак Кармаль, возглавил страну. После этого начался первый по счету карьерный взлет Дустума. В 1980 году он направляется на учебу в СССР, где сумел привлечь к себе внимание представителей солидных ведомств, причем в немалых чинах. А потому после возвращения на родину он получил назначение в афганские органы безопасности, знаменитый ХАД. В 1986 году по итогам работы в в этой организации, которую считали серьезным противником и в Иране, и в Пакистане, и в Индии, он получил первую звезду Героя ДРА. Но через несколько лет перешел на военную службу, став командиром только что сформированной на базе местного ополчения 53-й дивизии правительственных войск, в которой было много солдат узбекской национальности. Уже начался процесс национального примирения, было ясно, что советские войска покинут Афганистан, а потому Дустума начали готовить к большой политической игре, в которой он должен был стать вполне серьезной и самостоятельной фигурой среди афганских узбеков, которые к тому времени были одной из четырех основных национальностей в Афганистане. В июле 1989 года Дустум стал генерал-майором армии ДРА и получил вторую звезду героя, но впереди его ждала трагедия – правительство Наджибуллы рухнуло под натиском моджахедов и вчерашние враги стали властью. Генералу пришлось отступить на север страны, хотя отступлением это можно назвать достаточно условно. Под его контролем оказался целый «Дустумистан», север Афганистана. Со своей столицей в Мазари-Шарифе, собственной валютой и даже авиакомпанией, тесными связями с Узбекистаном, свободой торговли и вполне светским укладом жизни. Причем, в это протогосударство толпами стекались жители других провинций страны – принимали всех, без ограничений по этническому признаку.

На фоне общего афганского хаоса Дустумистан смотрелся уголком мира, спокойствия и процветания. Но понятно, что долго так продолжаться не могло, кровавая афганская метель пришла и сюда, добавив генералу немало занимательного в биографию. Спустя некоторое время Афганистан начали захватывать талибы. Тогда Дустум со своими войсками присоединился к коалиции под названием «Северный Альянс». В составе коалиции кроме Дустума были также силы правительства под командованием законного президента страны Бурхануддина Раббани, а также войска под предводительством лидера афганских дари Ахмад Шаха Масуда (таджика по национальности) и лидера пуштунов Гульбеддина Хекматияра. После военных действий, продолжавшихся один год, в мае 1997 года помощник Дустума Абдул Малик поднял мятеж в провинции Фарьяб, и перешёл на сторону талибов. После этого «Талибан» захватили также север Афганистана, и Дустум был вынужден уйти в Турцию. Осенью того же года Дустум возвращается в Афганистан, снова ведёт войну с талибами, но терпит поражение. В 1998 году он снова уходит в Турцию. После теракта в Нью-Йорке в 2001 году США вводит войска в Афганистан, и в сотрудничестве с коалицией, сражающейся против талибов, возвращает основную часть страны коалиции. Тогда Дустум снова берёт в руки командование военными силами на севере страны, и совместно с американскими войсками активно борется с талибами. В тот год он входит в состав нового правительства Афганистана.

Кстати, о тех временах американцы сняли фильм «12 strong», известный у нас как «Кавалерия», В нем рассказывается о военных действиях США против движения «Талибан» в Афганистане после теракта 11 сентября, но особое внимание в фильме уделяется образу Абдул-Рашида Дустума, которого сыграл Навид Негабан. Рекомендую посмотреть. Снято по-американски размашисто и наивно, но пара моментов, берущих за душу – присутствуют.

Ну а дальше Дустум-воин стал Дустумом-политиком, причем и здесь его карьера изобиловала крутыми поворотами. В 2004 году он баллотировался на пост президента, но получил только 10 процентов голосов и занял четвертое место. После он стал начальником штаба верховного командования вооруженными силами Афганистана. Но в Кабуле к нему относились с крайним недоверием, подозревая, что он не оставил надежд захватить власть в стране – и потому в 2008 году его обвинили в нападении на бывшего союзника Акбара Бая, за что Абдул-Рашид был отстранен от должности и отправлен в ссылку. Через год Дустум снова вернулся в Афганистан и принял активное участие в его политической жизни. В конце 2009 года его восстановили в прежней должности, а в 2014-м - избрали первым вице-президентом. И вот теперь «непотопляемый генерал» стал маршалом, членом Верховного совета правительства и Совета национальной безопасности Афганистана, вместе с таджиком Абдуллой Абдуллой – ключевой фигурой по организации диалога с талибами и начала процесса национального примирения.

Много говорят о его причастности к торговле наркотиками – но, помилуйте, кто в Афганистане в этом был не замешан? Только ранний Талибан, да и то – не долго. Наркотики стали в этой стране «кровью войны», а значит – в той или иной мере в ней измазаны все ее участники – кстати, не исключая внешних игроков. Вряд ли Дустум в этом перечне представляет из себя что-то особо выдающееся. Для нас главное в его фигуре в другом. Вместе с Абдуллой они – представители «партии мира» в Кабуле и выступают сторонниками широкого диалога с Талибаном. И не потому, что верят в его непобедимость, в 2006 году в одном из интервью Дустум сказал, что «если сумеет собрать под свои знамена сто тысяч ветеранов афганских войн – то через полгода от Талибана не останется и следа». А потому что они, и стоящие за их спиной узбекские, таджикские и хазарейские общины уверены – военного решения в междоусобной войне, идущей сорок лет – попросту не существует, Афганистан этого не переживет.