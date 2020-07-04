В Баку известный отель нарушил правила карантина

С целью предотвращения распространения пандемии коронавируса в Азербайджане в 16 городах и районах страны, включая Баку, введен особый карантинный режим.

Как сообщает Qafqazinfo, несмотря на решение Кабинета министров о продлении особого карантинного режима до 20 июля, отель Fairmont Baku, находящийся в центре Баку, обратился к населению с призывом Həftəsonunu bizimlə birgə keçirin.

Несмотря на то, что законом запрещена эксплуатация бассейнов и ресторанов в отелях для предотвращения распространения вируса, Fairmont Baku не соблюдает эти требования.

Из публикуемых в соцсетях фото видно, что люди, отправившиеся на отдых в отель, рискуя своей жизнью, не соблюдая социальной дистанции, представляют собой серьезную угрозу для распространения коронавируса.

На фоне многочисленной критики Fairmont Baku удалил со своей страницы в Facebook пост рекламного характера.