Тегеран: США не удалось перекрыть экспорт иранской нефти

США не смогли остановить экспорт нефти из Ирана, несмотря на планы довести его до нуля, заявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири.

«Нефть, являясь основным источником дохода Ирана, оказалась под жесточайшими санкциями. При прежних санкциях потолок сбыта для Ирана был определен в 1 млн баррелей нефти, тогда мы продавали до 900 тыс. баррелей нефти. Сейчас же американцы заявили, что продажи Ираном нефти должны быть нулевыми, что, к счастью, им не удалось сделать», – цитирует Джахангири РИА Новости.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. А 16 февраля этого года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 2019 год стал первым в истории страны, когда экономика не зависела напрямую от экспорта нефти.