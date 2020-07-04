Полиция в нарушившем карантин отеле в Баку видео
Как сообщалось ранее, отель Fairmont Baku в нарушение правил особого карантинного режима предоставил посетителям возможность позагорать у бассейна, что вызвало резкую критику со стороны пользователей соцсетей.
В связи с данным фактом полиция проводит здесь операцию.
Ожидается, что наряду с посетителями бассейна, нарушившими карантинный режим, руководство отеля также понесет ответственность согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.