Еще один пожар в Баку

В Баку вблизи жилых домов в поселке Гюнешли вспыхнул пожар, сообщает Report. 

На место происшествия привлечены бригады пожарной службы МЧС. Проводятся мероприятия по тушению пожара.

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