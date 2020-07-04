Еще один пожар в Баку
В Баку вблизи жилых домов в поселке Гюнешли вспыхнул пожар, сообщает Report.
На место происшествия привлечены бригады пожарной службы МЧС. Проводятся мероприятия по тушению пожара.
В Баку вблизи жилых домов в поселке Гюнешли вспыхнул пожар, сообщает Report.
На место происшествия привлечены бригады пожарной службы МЧС. Проводятся мероприятия по тушению пожара.
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