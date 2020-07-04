Оганян рекламирует свою продукцию в Азербайджане: «Сделано в Армении»

Фирма Оганяна занимается производством изделий ручной работы, а именно – настольных игр (нарды, шахматы), наручных часов и сувениров. Компания базируется в Армении, но имеет представительство в российском городе Краснодар. И именно краснодарский филиал компании решил разместить рекламу для жителей Азербайджана, при этом не забыв указать: «Сделано в Армении».

Как известно, размещая рекламу в Facebook, заказчик указывает среди всего прочего и регион, жители которого будут видеть в соцсети данное рекламное объявление. По всей видимости, в краснодарском офисе компании решили, что производимые ими товары заинтересуют и азербайджанских пользователей, даже несмотря на то, что на большей части товаров вырезан орнамент, посвященный Армении. Но, как и следовало ожидать, азербайджанцы негативно отреагировали на рекламу продукции армянского мастера.