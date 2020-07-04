Израиль находится в «экстренной ситуации» в связи с коронавирусом, могут быть приняты дополнительные ограничительные меры, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса, очень сильной атаки, которая увеличивается и распространяется по всему миру и также здесь», - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров, сообщает РИА Новости.

По его словам, новая волна коронавируса бросает вызов системе здравоохранения Израиля. Глава правительства также заявил, что могут быть приняты дополнительные меры помимо тех ограничений, которые были введены на прошлой неделе.

«Мы находимся в экстренной ситуации», - сказал Нетаньяху. Он добавил, что в связи с этим невозможно позволить осуществлять законодательство в кнессете (парламенте) так, «как будто все нормально».

В Израиле в конце этой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое и превысило в последние два дня тысячу.