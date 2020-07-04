Азербайджане выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом, 451 пациент вылечился и был выписан домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили о смерти девяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 20 324 факта заражения коронавирусной инфекцией. 11 742 пациента вылечились, 250 человек скончались, 8 332 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 6 722 теста на коронавирус, за минувший период - 516 533 теста на коронавирус.