В Японии из-за наводнения, спровоцированного обильными осадками, погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает Associated Press.

В спасательной операции принимают участие более 40 тысяч военнослужащих обороны, береговой охраны и пожарных. Большинство домов в регионе Кумамото затоплены до самых крыш.

Большинство погибших являются жителями дома престарелых. Еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

Накануне японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тысячам человек из трех городов - Кагосимы, Кирисимы и Айры. Больше всего от наводнения пострадают населенные пункты, расположенные в низменных районах.

«Ливень десятилетия» в Японии затопил улицы и разрушил дома. В течение лишь одного часа в части префектуры Кумамото выпало более 100 мм дождя. Аварийные службы получили более 100 звонков с просьбой о спасении.