В испанской Галисии из-за COVID-19 изолируют 70 тысяч человек

Ограничения начинают действовать в полночь понедельника, 6 июля, и продлятся пять дней. Согласно карантинным мерам, жителям района запрещено выезжать на другие территории страны. Часы посещений заведений сферы обслуживания в районе также будут сокращены.

Вспышку заболевания коронавирусной инфекцией обнаружили в районе 24 июня. Сообщается, что на субботу, 4 июля, число заболевших достигло 85 человек. Большинство инфицированных переносят заболевание бессимптомно.

Председатель правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо подчеркнул, что источниками вспышки заболевания стали два или три бара в районе порта Бурела.

Накануне более 209 тыс. человек в районе Сегриа в испанской автономии Каталония были помещены в строгий карантин из-за резкого роста числа заболеваний COVID-19.