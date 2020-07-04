В Казахстане дефицит лекарств на фоне пандемии

"На сегодня в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средств. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, повышенный спрос со стороны населения. Люди массово скупают лекарства - по 10 или более упаковок парацетамола и других лекарств", - цитирует ТАСС казахского вице-премьера.

Повышенный спрос на противовирусные препараты на фоне пандемии привел к определенному дефициту медикаментов, сказал вице-премьер республики Ералы Тугжанов.

"Раньше продавали 100 тысяч градусников в год, такое же количество было выкуплено за одну неделю", - констатировал заместитель главы правительства.

Второй причиной возникшего дефицита, отметил вице-премьер, стали действия перекупщиков лекарственных средств: "В этой связи даны соответствующие поручения компетентным правоохранительным органам по недопущению превышения предельных цен на лекарственные препараты".

"В-третьих, отечественное производство покрывает 13% лекарств, 87% лекарств импортируется. Это, безусловно, влияет на обеспеченность ими", - добавил Тугжанов.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter заявил, что граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства.

На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти Казахстана приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения. На данный момент в стране подтвержден 47 171 случай инфицирования коронавирусом, 15 623 пациента выздоровели, 188 человек умерли.