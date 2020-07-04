Трамп пообещал бороться с социализмом

Власти США всегда будут противостоять социализму, заявил президент Дональд Трамп, поздравляя Венесуэлу с Днем независимости.

"Сегодня, в 209-ю годовщину принятия Декларации независимости Венесуэлы, Соединенные Штаты подтверждают свою солидарность с народом Венесуэлы. Народ Венесуэлы страдает, находясь под нелегитимным и тираническим режимом...", - сказано в заявлении Трампа, сообщает ТАСС.

"Моя администрация всегда будет противостоять социализму", - добавил американский президент.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон возлагает большие надежды на венесуэльский народ.