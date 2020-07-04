Россиян предупредили об аномальной жаре

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается аномальная жара. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

От 35 до 40 градусов ожидается в Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях, в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, передает ТАСС.

В Волгоградской области температура воздуха поднимется до 40-42 градусов. 5-7 июля от 40 до 43 градусов будет в Саратовской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии.

В ряде регионов в связи с необычно жаркой погодой ожидается высокая, а также чрезвычайная пожарная опасность.