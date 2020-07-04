Полиция выявила приехавших отдыхать в Исмаиллы

Сотрудники Исмаиллинского районного управления полиции провели очередной рейд по выявлению лиц, приехавших на отдых в нарушение правил карантина из Баку, и из других районов, где также объявлен режим карантина, сообщили в местной региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, во время рейда сотрудниками полиции были остановлены автомобили, выявлены приехавшие отдыхать граждане без разрешения или с разрешениями, выданными по работе.

В отношении нарушителей составлены протоколы согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.