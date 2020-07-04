В Прибалтике тоже нет коронавируса. Люди устремились на отдых в Юрмалу наша корреспонденция
После открытия границ в странах Балтии с каждым днем все заметнее оживляются не только крупные города, но и популярные курорты Латвии. Пока в трех странах Балтии и Финляндии коронавирус не проявляется новыми вспышками. Ситуация взята под контроль. Но литовцы, эстонцы и латыши пока что не рвутся отдыхать в более дальних краях, решаясь оставлять деньги в гостях у соседей.
Конечно, в первую очередь, сразу вспоминается легендарная Юрмала с ее чистым песком и пляжем длиной в 35 километров вдоль Рижского залива.
Сегодня здесь часто можно услышать литовскую и эстонскую речь, иногда и финскую. Целыми семьями приезжают сюда соседи по региону подышать коктейлем из соснового и морского ароматов, позагорать, искупаться, развлечься в самом крупном в регионе аквапарке.
А недавно, в солнечную жаркую погоду, я впервые за долгое время увидел очередь в пивной ресторанчик под открытым небом на пешеходной улице — она вся состояла из литовцев.
Известный и популярный литовский телепутешественник Ориюс Гасановас (в русской транскрипции — Гасанов — прим. авт.) специально приехал со своим коллегой - итальянцем Фабио, чтобы встретиться с соотечественниками, которые отправились в Юрмалу отдохнуть, отказавшись от литовских курортов. Снятый ими видеосюжет дает представление, что привело литовцев сюда, за полторы сотни километров от родных краев.
Видео размещено на портале delfi.lt. Путешественники рассказали в нем о латвийском курорте, побывали дома, который в последние годы летом снимает Алла Пугачева с Максимом Галкиным, подошли к вилле Лаймы Вайкуле, а также рассказали о местной улице, называемой «Голливудом», за то, что многие дома и квартиры здесь принадлежат российским кинозвездам.
Путешественники отведали булочки с кофе в ресторанчике под итальянским названием De Gusto и остались довольны угощением.
Отметили, что в Юрмале гостят явно состоятельные литовцы: Ориюс и Фабио насчитали три десятка дорогих автомобилей на паркинге у роскошного, в форме корабля, отеля и спа - Baltic Beach Hotel.
По мнению Ориюса, «крутые» авто принадлежат литовским олигархам-миллионерам и некоторым политикам. В фойе роскошного отеля, принадлежащего гражданину Латвии, разместились бутики, в которых некоторые модели одежды итальянских брендов стоят свыше 1 тысячи евро. А в стеклянном шкафу рядом с рестораном стоят напитки — в том числе, коллекционный коньяк стоимостью 2400 евро.
Номера с выходом на балкон — особая примета 5-звездочного отеля, перестроенного в 90-е из престижного, закрытого, как тогда называли его, санатория IV управления ЦК Компартии Советского Союза в роскошное место, доступное, но - толстосумам. Выходя из номера на открытую террасу вечером полюбоваться закатом, можно почувствовать себя на палубе плывущего по морю корабля.
На пляже Ориюс и Фабио побеседовали с земляками-литовцами, которые поделились своими впечатлениями от отдыха. Как выяснилось, жители Паневежиса, Шяуляя, Мажейкяя, Бирштонаса приехали сюда, прикинув, что отдых в Юрмале выгоднее, чем в родной Паланге или на Куршской косе.
К преимуществам они относят малое количество людей на пляже, по сравнению с узкой полоской у моря в Паланге. Некоторые обратили внимание на то, что на литовских курортах запрещено продавать алкогольные напитки, даже пиво. А на юрмальском пляже этот вид товаров - в ассортименте в свободной продаже - во многих кафе под открытым небом, и пьяных не видно.
Что касается активного отдыха, то видео-блогеры из Литвы обратили внимание на то, что в окрестностях курорта есть гольф-клуб, что, как известно, тоже доступно небедным людям.
Вне курорта, но недалеко от Юрмалы популярно уникальное развлечение подешевле - экстремальный бег на специальных лыжах и экскурсии по торфяному болоту в сопровождении гида Кристапа, который рассказал, что это необычное занятие стало популярным в прошлом году у японцев, немцев и других туристов из разных концов света.
Справедливости ради, надо сказать, что и жители Латвии отправляются в гости к соседям. Латышскую речь сейчас, впрочем, как и раньше, можно услышать в Паланге, на Куршской косе в городках Нида, Йуодкранте, Неринга. Правда, с нынешнего лета въезд на территорию уникального приморского природного заповедника для автомобилистов подорожал и составляет теперь 40 евро. В эту цену не входит переезд на косу из порта Клайпеды на пароме. Тем не менее, удовольствие оказаться в сказочном месте и подняться на знаменитую Белую дюну, одну из самых больших в Европе, стоит того.