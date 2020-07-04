Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 19:40

После открытия границ в странах Балтии с каждым днем все заметнее оживляются не только крупные города, но и популярные курорты Латвии. Пока в трех странах Балтии и Финляндии коронавирус не проявляется новыми вспышками. Ситуация взята под контроль. Но литовцы, эстонцы и латыши пока что не рвутся отдыхать в более дальних краях, решаясь оставлять деньги в гостях у соседей. Конечно, в первую очередь, сразу вспоминается легендарная Юрмала с ее чистым песком и пляжем длиной в 35 километров вдоль Рижского залива.

Сегодня здесь часто можно услышать литовскую и эстонскую речь, иногда и финскую. Целыми семьями приезжают сюда соседи по региону подышать коктейлем из соснового и морского ароматов, позагорать, искупаться, развлечься в самом крупном в регионе аквапарке. А недавно, в солнечную жаркую погоду, я впервые за долгое время увидел очередь в пивной ресторанчик под открытым небом на пешеходной улице — она вся состояла из литовцев. Известный и популярный литовский телепутешественник Ориюс Гасановас (в русской транскрипции — Гасанов — прим. авт.) специально приехал со своим коллегой - итальянцем Фабио, чтобы встретиться с соотечественниками, которые отправились в Юрмалу отдохнуть, отказавшись от литовских курортов. Снятый ими видеосюжет дает представление, что привело литовцев сюда, за полторы сотни километров от родных краев. Видео размещено на портале delfi.lt. Путешественники рассказали в нем о латвийском курорте, побывали дома, который в последние годы летом снимает Алла Пугачева с Максимом Галкиным, подошли к вилле Лаймы Вайкуле, а также рассказали о местной улице, называемой «Голливудом», за то, что многие дома и квартиры здесь принадлежат российским кинозвездам. Путешественники отведали булочки с кофе в ресторанчике под итальянским названием De Gusto и остались довольны угощением. Отметили, что в Юрмале гостят явно состоятельные литовцы: Ориюс и Фабио насчитали три десятка дорогих автомобилей на паркинге у роскошного, в форме корабля, отеля и спа - Baltic Beach Hotel. По мнению Ориюса, «крутые» авто принадлежат литовским олигархам-миллионерам и некоторым политикам. В фойе роскошного отеля, принадлежащего гражданину Латвии, разместились бутики, в которых некоторые модели одежды итальянских брендов стоят свыше 1 тысячи евро. А в стеклянном шкафу рядом с рестораном стоят напитки — в том числе, коллекционный коньяк стоимостью 2400 евро. Номера с выходом на балкон — особая примета 5-звездочного отеля, перестроенного в 90-е из престижного, закрытого, как тогда называли его, санатория IV управления ЦК Компартии Советского Союза в роскошное место, доступное, но - толстосумам. Выходя из номера на открытую террасу вечером полюбоваться закатом, можно почувствовать себя на палубе плывущего по морю корабля.