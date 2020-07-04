Да-да, это не опечатка и не ошибка! Как сообщило dw.com удостоверения личности граждан Нидерландов вскоре не будут содержать указания пола. Эта графа будет исключена с 2024-2025 года.

Такое предложение содержится в письме министра образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелхсовен, которое она направила в парламент страны.

В нем министр пишет, что граждане должны сами «создавать свою идентичность и жить в полной свободе и безопасности».