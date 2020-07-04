Нидерланды: паспорта без указания пола наш обзор
Да-да, это не опечатка и не ошибка! Как сообщило dw.com удостоверения личности граждан Нидерландов вскоре не будут содержать указания пола. Эта графа будет исключена с 2024-2025 года.
Такое предложение содержится в письме министра образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелхсовен, которое она направила в парламент страны.
В нем министр пишет, что граждане должны сами «создавать свою идентичность и жить в полной свободе и безопасности».
Таким образом, по ее словам, правительство хочет «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола». Вместо этого граждане этой страны должны сами создать «свою собственную идентичность».
Министр указала на то, что Нидерланды не будет первой страной в таком своем шаге, введя так называемые гендерно-нейтральные удостоверения личности. Пол в аналогичных документах не указывается в Германии. Однако указание принадлежности к конкретному полу останется в заграничных паспортах в связи с действующим предписанием Евросоюза.
Нидерландское объединение защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгедеров и интерсексуалов уже приветствовало такой план правительства, выступив с заявлением: «Это отличная новость для людей, ежедневно сталкивающихся с проблемами из-за таких категорий в документах».