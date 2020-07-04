Пашиняну «нужна новая Конституция»

Армении нужна новая Конституция, заявил премьер-министр Никол Пашинян, поздравляя граждан страны с Днем Конституции, и представил свои аргументы за принятие нового Основного закона.

Он отметил, что Армении «нужна новая Конституция, которая утвердит базирующийся на воле граждан и исходящий из их воли государственный строй". "Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой Конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении, и свободным волеизъявлением народа новая Конституция будет принята на референдуме в 2021 году», - цитирует РИА Новости армянского премьера.

Пашинян напомнил, что в истории постсоветской Армении трижды вносились изменения в Конституцию путем референдума. По мнению главы правительства, результаты ни одного из предыдущих голосований «не были признаны общественностью».