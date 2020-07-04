Отдел международной политики 19:56

Как уже сообщалось ранее, новые удостоверения личности граждан Нидерландов вскоре не будут содержать указания пола. Эта графа будет исключена с 2024-2025 года. В Восточной Европе отношение к представителям «радужного» движения ЛГБТ, мягко говоря, неоднозначное. Если в Черногории недавно был принят закон об однополых браках, то в Польше действующий президент Анджей Дуда 14 июня выступил перед своими избирателями в городе Бжег и охарактеризовал идеологию ЛГБТ-движения так:

«Это идеология… А если кто-то сомневается, идеология ли это или нет, пусть взглянет на страницы истории и увидит, как выглядело создание ЛГБТ-движения в мире, как выглядит создание этой идеологии, и какие взгляды исповедовали те, кто ее создавал», - сказал Дуда. Он заявил, что «лучшим доказательством того, что это идеология, есть то, что некие люди, которые имеют гомосексуальные предпочтения, не отождествляют себя с этим движением и идеологией. Они просто имеют предпочтения и все. Они считают, что это их личное дело. Я уважаю всех людей, но не позволю идеологизировать детей, так как это моя ответственность за Польшу и польскую молодежь. Не за это 40 лет боролось поколение моих родителей, чтобы изгнать коммунистическую идеологию из школ, чтобы нельзя было навязывать ее детям, чтобы нельзя было промывать мозги молодежи и индоктринизировать - молодежь, детей, солдат в армии, молодежные организации; они не боролись, чтобы мы приняли то, что придет другая идеология, еще более разрушительная для человека, которая под видом уважения и толерантности скрывает глубокую нетерпимость и устранение, исключение из жизни всех тех, кто не хочет ей поддаться». Это выступление А.Дуды, в котором он назвал также идеологию ЛГБТ «необольшевизмом», подняло большую волну возмущения ЛГБТ-сообщества в Польше, вызвав пикеты и демонстрации.