А Польша уверена, что ЛГБТ хуже коммунизма наш обзор
Как уже сообщалось ранее, новые удостоверения личности граждан Нидерландов вскоре не будут содержать указания пола. Эта графа будет исключена с 2024-2025 года.
В Восточной Европе отношение к представителям «радужного» движения ЛГБТ, мягко говоря, неоднозначное. Если в Черногории недавно был принят закон об однополых браках, то в Польше действующий президент Анджей Дуда 14 июня выступил перед своими избирателями в городе Бжег и охарактеризовал идеологию ЛГБТ-движения так:
«Это идеология… А если кто-то сомневается, идеология ли это или нет, пусть взглянет на страницы истории и увидит, как выглядело создание ЛГБТ-движения в мире, как выглядит создание этой идеологии, и какие взгляды исповедовали те, кто ее создавал», - сказал Дуда. Он заявил, что «лучшим доказательством того, что это идеология, есть то, что некие люди, которые имеют гомосексуальные предпочтения, не отождествляют себя с этим движением и идеологией. Они просто имеют предпочтения и все. Они считают, что это их личное дело.
Я уважаю всех людей, но не позволю идеологизировать детей, так как это моя ответственность за Польшу и польскую молодежь.
Не за это 40 лет боролось поколение моих родителей, чтобы изгнать коммунистическую идеологию из школ, чтобы нельзя было навязывать ее детям, чтобы нельзя было промывать мозги молодежи и индоктринизировать - молодежь, детей, солдат в армии, молодежные организации; они не боролись, чтобы мы приняли то, что придет другая идеология, еще более разрушительная для человека, которая под видом уважения и толерантности скрывает глубокую нетерпимость и устранение, исключение из жизни всех тех, кто не хочет ей поддаться».
Это выступление А.Дуды, в котором он назвал также идеологию ЛГБТ «необольшевизмом», подняло большую волну возмущения ЛГБТ-сообщества в Польше, вызвав пикеты и демонстрации.
Один из депутатов польского Сейма Яцек Жалек был приглашен на эфир программы TVN24, оппозиционного действующей власти телеканала, (связанного с претендентом на пост президента Рафалом Тжасковским — прим.авт.), и когда он вслед за президентом сказал, что «ЛГБТ — это не люди, а идеология», ведущая попросила его удалиться из студии, то есть попросту выгнала. Некоторые депутаты бросились в интернет-атаку на своего коллегу, а некоторые даже потребовали от председателя партии «Согласие», близкой к правящей коалиции, исключить Я.Жалека из ее рядов. Об этом сообщило издание dziennik.pl.
Ситуацию обострила также декларация о Карте семьи, провозглашенная Анджеем Дудой, в которой, кроме всего, предусмотрена защита детей от идеологии ЛГБТ, в том числе, запрет пропаганды этой идеологии в публичных институциях.
Президент, согласно декларации, взял на себя защиту института брака и создания хороших условий для воспитания детей, тем самым отказывая в усыновлении детей гомосексуальными парами.
12 июля - второй тур выборов президента в Польше. И голоса ЛГБТ, скорее всего, достанутся нынешнему мэру Варшавы Тжасковскому. Хватит ли ему их для победы — увидим.