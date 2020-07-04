Во время протестов в Эфиопии, вспыхнувших после убийства популярного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа, погибли не менее 166 человек.

В штате Оромия погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников служб безопасности, сообщил сегодня начальник региональных сил безопасности Джибрил Мохаммед, передает Дойче велле. Еще десять человек, среди них два полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе. Число жертв может возрасти, поскольку в больницах находится множество пострадавших.

По данным полиции, подавляющее большинство погибших стали жертвами межобщинных столкновений.

34-летний Хаакаалуу Хундессаа был застрелен вечером 29 июня в Аддис-Абебе. Мотивы преступников пока неясны, арестованы два подозреваемых. Сторонники Хундессаа обвиняют в его убийстве силовиков и заявляют о политических мотивах преступления.