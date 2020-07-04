Иран пригрозил врагам подземными «ракетными городами»

Иран создал протяженную линию обороны из подземных ракетных комплексов на побережье Персидского и Оманского заливов. Об этом заявил командующий военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

"Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находятся подземные ракетные города, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана (побережье Оманского залива). Однако они не обладают точной информацией", - цитирует его агентство Tasnim.

Тангсири добавил, что "вдоль всей южной морской границы протяженностью 2,2 тыс. км на сегодняшний день находятся 428 морских подразделений, насчитывающих более 23 тыс. военнослужащих". пишет ТАСС.

Напомним, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США могут начать военную операцию против Ирана, если Исламская Республика продолжит разрабатывать ядерное оружие.