Минэкономики вносит ясность в вопрос получения разрешений

Согласно информации, работникам этих сфер предоставляется разрешение для выхода на работу на основании обращения работодателей на портал icazə.e-gov.az. Разрешения предоставляются также с учетом требований по сферам деятельности, в которых число работников ограничено на основании постановления Кабинета министров №220 от 25 июня 2020 года.

В Министерстве экономики постановлением Кабинета министров Азербайджана №208 от 19 июня 2020 года «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима» определены сферы работ и услуг, деятельность которых разрешена на территории страны. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономики.

С целью предотвращения злоупотребления системой разрешений Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям аннулировало на портале icaze.e-gov.az с 5 июля часть разрешений, которые не соответствовали постановлению Кабмина. Аннулированы разрешения, предоставленные организациям, не относящимся к сферам, деятельность которых разрешена соответствующим постановлением Кабинета министров.

Министерство экономики еще раз доводит до сведения юридических и физических лиц, что в связи с аннулированием части разрешений юридические и физические лица, деятельность которых разрешена, должны заново отрегулировать разрешения сотрудников на портале icaze.e-gov.az в соответствии с требованиями.

При предоставлении разрешений принимается за основу численность работников, работающих по трудовому соглашению, и квалификационный код. Работодатели должны заблаговременно ввести в портал информацию о сотрудниках, которые выйдут на работу в течение следующей недели.

С перечнем сфер, деятельность которых разрешена постановлением Кабинета министров №208 от 19 июня 2020 года, можно ознакомиться здесь (приложение к постановлению):

https://nk.gov.az/media/files/49339ee08e90baca9ebd88f55a5ba958.pdf

С перечнем сфер деятельности, в которых введено ограничение на численность сотрудников на основании постановления Кабинета министров №220 от 25 июня 2020 года можно ознакомиться здесь:

https://nk.gov.az/az/article/911/print/

https://cabmin.gov.az/media/files/a0d53995ef202836f886389f911971d3.pdf